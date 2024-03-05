Шойгу оценил действия россйиских военнослужащих в зоне СВО

Шойгу: ВС России демонстрируют мужество, храбрость и героизм в зоне СВО

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации (СВО) проявляют мужество, храбрость и героизм, считает министр обороны Сергей Шойгу. Об этом он заявил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил, его вступительное слово опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

По его словам, армия России успешно решает в зоне СВО все задачи, поставленные перед ней. Согласно последним данным, российские военные продолжают теснить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в западном направлении.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что бойцы СВО являются подлинными героями России, поскольку они сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу.

До этого глава государства поблагодарил за героизм находящихся на передовой российских военных. Он также отметил их мужество и героизм.