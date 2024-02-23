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00:06, 23 февраля 2024Россия

Путин назвал подлинных героев России

Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Он указал, что участники СВО сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. «Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал российский лидер.

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