Путин назвал подлинных героев России

Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России

Бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Он указал, что участники СВО сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. «Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал российский лидер.