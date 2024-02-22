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00:05, 23 февраля 2024Россия

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем защитника Отечества. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент назвал этот праздник одним из самых почитаемых в стране. По словам главы государства, День защитника Отечества «всегда отмечается широко по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе».

Как заявил Путин, россияне гордятся своими армией и флотом, боеготовность которых — гарантия безопасности страны.

Также в ходе видеообращения президент назвал истинными героями России участников Специальной военной операции на Украине.

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      Марина Совина
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