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04:45, 5 марта 2024Наука и техника

Apple отменила весеннюю презентацию гаджетов

Bloomberg: Apple выпустит без презентации новые MacBook и iPad в марте

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпорация Apple запланировала релиз нескольких новых устройств. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, в марте компания представит несколько новых гаджетов. Фирма должна обновить модели iPad Air и iPad Pro. Кроме планшетов Apple выпустит ультрабук MacBook Air на чипе M3 — девайс появится в 13-дюймовой и 15-дюймовой версиях.

Также компания представит новые стилусы Apple Pencil и клавиатуры Magic Keyboard. Однако весеннюю презентацию, на которой обычно показывают устройства такого типа, отменили — вместо нее компания просто обновит свой сайт и добавит на него новые гаджеты.

Информацию о том, что в марте Apple выпустит новые продукты, подтвердил проверенный источник издания MacRumors. По его словам, устройства покажут уже на этой неделе.

Ранее в корпорации Apple анонсировали создание прорывной технологии искусственного интеллекта (ИИ). В последнее время американская компания зарегистрировала несколько связанных с ИИ патентов и представила ряд инструментов.

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      Андрей Ставицкий
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