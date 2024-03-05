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17:57, 5 марта 2024Спорт

Стало известно о переносе суда над легионером «Спартака» в ОАЭ

Журналист Иван Карпов: суд в ОАЭ над Квинси Промесом перенесли на неделю

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Суд над легионером «Спартака» Квинси Промесом по делу об оставлении места ДТП, запланированный на 5 марта, перенесен на неделю. Об этом стало известно журналисту Ивану Карпову, который опубликовал информацию в своем Telegram-канале.

По информации источника, заседание отложили из-за того, что судья не смог выйти на работу по личным причинам. Сейчас адвокаты Промеса готовят документы, чтобы суд прошел в ближайшие несколько дней.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. В результате он должен будет иметь возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Алексей Гусев
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