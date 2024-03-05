Три города Украины вошли в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы

Numbeo: три города Украины вошли в топ-5 городов Восточной Европы по криминалу

Три города Украины вошли в топ-5 рейтинга самых криминальных городов Восточной Европы, еще один город попал в топ-10. Такие сведения опубликовала база данных Numbeo.

Первое место в рейтинге занял Днепропетровск, на втором месте расположилась Одесса, пятерку лидеров замкнул Харьков. Также восьмое место в списке занял Киев.

Самыми криминальными городами всей Европы стали Марсель во Франции, а также города Ковентри и Бирмингем в Великобритании.

Ранее стало известно, что почти половина украинцев разочаровались в правильности курса страны впервые с начала специальной военной операции (СВО). В феврале 2024 года 46 процентов опрошенных жителей Украины посчитали, что дела в стране «идут в неправильном направлении». Противоположного мнения придерживаются 36 процентов опрошенных.