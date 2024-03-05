Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 5 марта 2024Бывший СССР

Три города Украины вошли в топ-5 самых криминальных городов Восточной Европы

Numbeo: три города Украины вошли в топ-5 городов Восточной Европы по криминалу

Фото: Ximena Borrazas / Globallookpress.com

Три города Украины вошли в топ-5 рейтинга самых криминальных городов Восточной Европы, еще один город попал в топ-10. Такие сведения опубликовала база данных Numbeo.

Первое место в рейтинге занял Днепропетровск, на втором месте расположилась Одесса, пятерку лидеров замкнул Харьков. Также восьмое место в списке занял Киев.

Самыми криминальными городами всей Европы стали Марсель во Франции, а также города Ковентри и Бирмингем в Великобритании.

Ранее стало известно, что почти половина украинцев разочаровались в правильности курса страны впервые с начала специальной военной операции (СВО). В феврале 2024 года 46 процентов опрошенных жителей Украины посчитали, что дела в стране «идут в неправильном направлении». Противоположного мнения придерживаются 36 процентов опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились два новых военных округа из-за расширения НАТО. Что это изменит?

      «Ростех» начал поставки комплекса для борьбы с FPV-дронами

      Мастер спорта посоветовала комплекс упражнений для тонкой талии

      Милош Бикович описал свое отношение к России фразой «счастливый брак»

      В ЕС рассказали о планах передать Украине 250 тысяч снарядов

      На Украине заявили о наращивании производства беспилотников

      Стали известны детали восстановления носа бывшей жены Аршавина

      В России украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями

      Макрон призвал забыть о трусости после отказа НАТО посылать войска на Украину

      Раскрыто имя исполнительницы гимна РФ на матче сборной вместо Гагариной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше