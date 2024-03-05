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04:08, 5 марта 2024Мир

В США исключили отстранение Трампа от праймериз

Верховный суд США: власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Власти отдельных штатов США не могут решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах. Такое решение принял Верховный суд страны, передает РИА Новости.

В постановлении суда поясняется, что документ поднимает проблему, могут ли Соединенные Штаты использовать секцию 3 14-й поправки к конституции.

«Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских», — отмечается в бумагах.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. В Мичигане бывший президент США обошел Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, у Хейли — 36. В Айдахо Трамп получил 85 процентов голосов.

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