В США исключили отстранение Трампа от праймериз

Верховный суд США: власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

Власти отдельных штатов США не могут решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах. Такое решение принял Верховный суд страны, передает РИА Новости.

В постановлении суда поясняется, что документ поднимает проблему, могут ли Соединенные Штаты использовать секцию 3 14-й поправки к конституции.

«Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию 3 в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских», — отмечается в бумагах.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на кокусах Республиканской партии в Мичигане и Айдахо. В Мичигане бывший президент США обошел Хейли во всех 13 округах. Он получил 1575 голосов, у Хейли — 36. В Айдахо Трамп получил 85 процентов голосов.