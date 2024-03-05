Украина озвучила дедлайн по транзиту российского газа в Европу

На Украине заявили о возможном продолжении транзита газа из России до 2027 года

Украина готова обеспечивать безопасность транзита российского газа в Европу и после прекращения действия договора о нем (истекает в конце 2024 года), но к 2027 году все европейские страны обязались отказаться от него. Соответствующее заявление гендиректора «Оператора ГТС Украины» Дмитрия Липпы приводит ТАСС.

Липпа напомнил, что основными потребителями российского газа, поставляемого через территорию страны, являются Австрия и Словакия. «Следует четко обозначить, что 2027 год — это дедлайн для них», — приводит агентство его слова.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о нежелании договариваться с Россией о продлении договора о транзите. По его словам, газотранспортная система Украины при желании может быть использована и без транзита российского топлива. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, также выступила против нового соглашения, отметив, что в ЕС изучают, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем.

Как отмечал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, стремление прекратить транзит связано с тем, что американцам российский газ в Европе не нужен ни в каком виде, поэтому они стремятся перекрыть любые каналы поставки. При этом, уточнил он, разрыв договора может и не означать окончания поставок, чье продолжение допускается на основе аукционов.