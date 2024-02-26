Досрочное прекращение транзита газа через Украину допустили

Аналитик Юшков: украинский транзит могут перекрыть раньше конца 2024 года

Украина под давлением США может досрочно прекратить транзит российского газа через страну, сделав это после завершения отопительного сезона, не дожидаясь истечения в конце 2024 года срока действия соответствующего договора, допустил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, оценку которого приводит «Прайм».

Эксперт отметил, что американцам российский газ в Европе не нужен ни в каком виде, поэтому они стремятся перекрыть любые каналы поставки. При этом, уточнил он, разрыв договора может и не означать окончания поставок, чье продолжение допускается на основе аукционов.

«Это даже выгоднее, чем долгосрочный контракт, поскольку не применяется принцип "качай или плати", ведь непонятны потребности Европы в газе в ближайшие годы», — считает Юшков. Ранее на то, что «Газпрому» предпочтительнее отказаться от долгосрочного контракта на транзит газа по территории Украины и перейти на краткосрочное бронирование мощностей указывал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По словам российского вице-премьера Александра Новака, РФ сейчас не ведет переговоров ни о поставках газа в Европу через Украину, ни о его продаже на границе с этой страной. По данным Bloomberg, в ЕС готовятся «исключить продление ключевого соглашения по украинскому газопроводу с Россией», придя к выводу, что даже наиболее зависимые от газа из РФ Австрия, Словакия и Чехия смогут найти альтернативу. А то, что этим странам придется в результате платить больше, не волнует никого, кроме их жителей, заключил Юшков.