ИИ улучшит разрешение видеоигр

XDA: AMD разработает технологию увеличения разрешения игр с помощью ИИ

Компания AMD будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для улучшения качества игр. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа обратили внимание на интервью технического директора AMD Марка Пейпермастера, которое тот дал YouTube-каналу No Priors. В нем топ-менеджер заявил, что в фирменных видеокартах появится новая технология апскейлинга или масштабирования картинки. Разрешение видеоигр будут увеличено с помощью ИИ.

По словам журналистов, идея разработчиков из AMD состоит в том, что конкретная игра будет рендериться на компьютере с меньшим разрешением, после чего сработает технология масштабирования, которая улучшит изображение. Такой подход позволит улучшить качество игр без увеличения нагрузки на оборудование.

Специалисты AMD отметили, что компания использует ИИ вместе со своим главным конкурентом Nvidia. Если AMD развивает технологию FidelityFX Super Resolution, то последняя компания продвигает Deep Learning Super Sampling (DLSS). В заключение авторы издания заметили, что для корректной работы технологии апскейлинга компьютер должен иметь выделенный ИИ-чип.

В середине февраля журналисты издания Neowin выяснили, что в Windows 11 появился ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). В том числе в ОС добавят опцию Super resolution («Суперразрешение»), благодаря которой система позволит увеличить разрешение экрана в играх.