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16:59, 12 февраля 2024Наука и техника

Windows научилась подражать голосу владельца

Neowin: функция Windows 11 позволит озвучивать текст человеческим голосом

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ОС Windows 11 появился ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа рассказали, что новую возможность Speak for me («Говори за меня») добавили в предварительную сборку Windows под номером 26052. В описании опции говорится, что пользователи смогут создать свой голосовой аватар, а затем использовать его в ходе личных или деловых встреч.

Для настройки функции владелец ПК должен сперва научить ее подражать пользователю, записав несколько фраз. В дальнейшем опция Speak for me будет озвучивать текст максимально похожим на человеческий голосом. «Вы сможете набрать текст, и Windows 11 произнесет его вашим собственным синтезированным, а не случайным безжизненным голосом робота», — описали технологию авторы. Для быстрого запуска функции установлено сочетание клавиш Win + Ctrl + T.

Также в предварительную сборку Windows 11 добавили функцию Super resolution («Суперразрешение»), благодаря которому ОС позволит увеличить разрешение экрана в играх. Технология апскейла также работает с помощью ИИ.

В конце января стало известно, что корпорация Microsoft сделала функцию обработки голоса доступной для всех компьютеров на базе Windows 11. Опция устраняет реверберацию, фоновый шум и эхо во время разговоров по аудио- или видеосвязи.

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      Андрей Ставицкий
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