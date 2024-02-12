Windows научилась подражать голосу владельца

Neowin: функция Windows 11 позволит озвучивать текст человеческим голосом

В ОС Windows 11 появился ряд новых функций, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа рассказали, что новую возможность Speak for me («Говори за меня») добавили в предварительную сборку Windows под номером 26052. В описании опции говорится, что пользователи смогут создать свой голосовой аватар, а затем использовать его в ходе личных или деловых встреч.

Для настройки функции владелец ПК должен сперва научить ее подражать пользователю, записав несколько фраз. В дальнейшем опция Speak for me будет озвучивать текст максимально похожим на человеческий голосом. «Вы сможете набрать текст, и Windows 11 произнесет его вашим собственным синтезированным, а не случайным безжизненным голосом робота», — описали технологию авторы. Для быстрого запуска функции установлено сочетание клавиш Win + Ctrl + T.

Также в предварительную сборку Windows 11 добавили функцию Super resolution («Суперразрешение»), благодаря которому ОС позволит увеличить разрешение экрана в играх. Технология апскейла также работает с помощью ИИ.

В конце января стало известно, что корпорация Microsoft сделала функцию обработки голоса доступной для всех компьютеров на базе Windows 11. Опция устраняет реверберацию, фоновый шум и эхо во время разговоров по аудио- или видеосвязи.