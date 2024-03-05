В Белгородской области ликвидировали начавшийся после атаки ВСУ пожар

Открытое горение на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали

Открытое горение на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Губкинскую нефтебазу 5 марта.

Ранее МЧС сообщило о повреждении одного резервуара. предназначенного для хранения нефтепродуктов. Там также подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.

После появления информации об атаке на нефтебазу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре, начавшемся на одном из расположенных в регионе инфраструктурных объектов. На фотографии с места событий видно покосившийся бак для нефтепродуктов. Емкость охвачена огнем.