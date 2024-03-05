В ЕС рассказали о планах передать Украине 250 тысяч снарядов

Боорель: ЕС рассчитывает передать Украине 250 тысяч снарядов до конца марта

Евросоюз (ЕС) рассчитывает до конца марта передать Киеву 250 тысяч снарядов, специально произведенных европейской промышленностью, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети Х.

«Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тысяч снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день», — заявил он.

В то же время Боррель признал, что оборонная отрасль в странах Европейского союза испытывает острую нехватку финансирования