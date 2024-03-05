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15:47, 5 марта 2024Мир

В ЕС рассказали о планах передать Украине 250 тысяч снарядов

Боорель: ЕС рассчитывает передать Украине 250 тысяч снарядов до конца марта

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) рассчитывает до конца марта передать Киеву 250 тысяч снарядов, специально произведенных европейской промышленностью, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Трансляция пресс-конференции велась в соцсети Х.

«Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тысяч снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день», — заявил он.

В то же время Боррель признал, что оборонная отрасль в странах Европейского союза испытывает острую нехватку финансирования

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