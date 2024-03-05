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02:02, 5 марта 2024Мир

В Европе предупредили о планах НАТО устроить провокацию и начать войну с Россией

Политолог Друлак: НАТО готовится устроить провокацию и развязать войну с Россией
СюжетУчения НАТО:

Фото: Globallookpress.com

Бывший чешский дипломат, политолог Петр Друлак предупредил, что НАТО может решиться устроить провокацию в Прибалтике с целью начать войну против России. Об этом он рассказал в интервью Parlamentní listy.

«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией. Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом», — заявил он.

Эксперт предположил, что кто-то в Прибалтике может сообщить о якобы нападении России, что повлечет за собой ответ в виде вступления альянса в войну с Москвой. Друлак добавил, что в этом случае начнется третья мировая война, подчеркнув, что в НАТО все чаще стали вестись разговоры о необходимости войны с Россией.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил цель учений НАТО Nordic Response 2024, названных заместителем главы МИД России Александром Грушко провокационными. Специалист объяснил, что учения вблизи границ России связаны с военными амбициями Североатлантического альянса в Арктическом регионе.

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      Марина Совина
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