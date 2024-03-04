Российский полковник назвал цель учений НАТО вблизи границ России

Кошкин: учения НАТО Nordic Response связаны с амбициями альянса в Арктике

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил цель учений НАТО Nordic Response 2024, названных замглавой МИД России Александром Грушко провокационными. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что учения вблизи границ России связаны с военными амбициями Североатлантического альянса в Арктическом регионе.

«Это учения скандинавских стран, и, надо понимать, что и Финляндию, и Швецию принимают в состав НАТО исходя из возможных будущих боевых действий в Арктике. (...) Сейчас эти страны быстро натаскивают на плановых учениях, которые происходят весьма активно в связи с тем, что обывателя Европы надо держать в напряжении, чтобы он раскошелился из-за некой мнимой угрозы», — пояснил Кошкин.

Конечно, эти учения провоцируют сложившуюся в Европе острую геополитическую ситуацию. (...) Эти учения обостряют обстановку в Европе. Целенаправленность обострения связана с тем, что они обвиняют Россию в агрессивных замыслах Андрей Кошкин военный эксперт, полковник в отставке

Ранее Грушко заявил, что Россия следит за учениями НАТО Nordic Response 24, проходящими вблизи ее границ. «Военные следят, для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — сказал дипломат.

Замглавы МИД также подчеркнул, что учения альянса «увеличивают опасность военных инцидентов», и добавил, что Москва принимает «все необходимые меры с точки зрения обеспечения обороноспособности».

До этого сообщалось об участии в учениях НАТО Швеции и Финляндии. Учения частично проходят на их территории.