Российский полковник назвал цель учений НАТО вблизи границ России
Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин объяснил цель учений НАТО Nordic Response 2024, названных замглавой МИД России Александром Грушко провокационными. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что учения вблизи границ России связаны с военными амбициями Североатлантического альянса в Арктическом регионе.
«Это учения скандинавских стран, и, надо понимать, что и Финляндию, и Швецию принимают в состав НАТО исходя из возможных будущих боевых действий в Арктике. (...) Сейчас эти страны быстро натаскивают на плановых учениях, которые происходят весьма активно в связи с тем, что обывателя Европы надо держать в напряжении, чтобы он раскошелился из-за некой мнимой угрозы», — пояснил Кошкин.
Конечно, эти учения провоцируют сложившуюся в Европе острую геополитическую ситуацию. (...) Эти учения обостряют обстановку в Европе. Целенаправленность обострения связана с тем, что они обвиняют Россию в агрессивных замыслах
Ранее Грушко заявил, что Россия следит за учениями НАТО Nordic Response 24, проходящими вблизи ее границ. «Военные следят, для этого имеются все необходимые средства. Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — сказал дипломат.
Замглавы МИД также подчеркнул, что учения альянса «увеличивают опасность военных инцидентов», и добавил, что Москва принимает «все необходимые меры с точки зрения обеспечения обороноспособности».
До этого сообщалось об участии в учениях НАТО Швеции и Финляндии. Учения частично проходят на их территории.