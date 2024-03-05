В Генштабе Армении опровергли выход из ОДКБ

Начальник Генштаба Армении Асрян: республика еще не вышла из ОДКБ

Начальник Генерального штаба Армении Эдвард Асрян опроверг выход республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции журналисты задали главе Генштаба вопрос о последствиях выхода страны из организации. «Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну», — заявил в ответ генерал.

Он добавил, что государственной тайной также является вопрос продолжения поставок в Армению российского вооружения.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика замораживает свое членство в ОДКБ. По словам армянского лидера, в 2021-2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Еревана был не выполнен.

Ранее выход Армении из ОДКБ также опровергли в парламенте. Как заявил спикер Национального собрания республики Ален Симонян, в настоящий момент финального решения о приостановке членства в организации нет.