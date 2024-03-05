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09:22, 5 марта 2024Экономика

В Индии раскрыли объем доставляемой из России нефти

Секретарь Джейн: Индия получает из России 1-1,4 млн баррелей нефти в день

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В прошлом году Индия получала из России порядка 1-1,4 миллиона баррелей нефти в день, в 2024-м импорт продолжается примерно в тех же объемах. Об этом заявил секретарь министерства нефти и природного газа азиатской страны Панкадж Джейн, его слова приводит ТАСС.

В 2023 году доля российской нефти в структуре индийского импорта составляла в среднем 22-27 процентов, уточнил он. В целом от зарубежных поставщиков страна в прошлом году получала 5 миллионов баррелей сырья в сутки. Доля импортных энергоносителей оказалась на уровне в 85-88 процентов.

При этом объемы ввоза российской нефти изменяются в зависимости от времени года. С учетом этого обстоятельства в структуре индийского импорта сырья из РФ «есть взлеты и падения». «У нас есть лето и зима, в какие-то месяцы нужно больше нефти, в какие-то меньше», — заключил Джейн.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) назвали Индию страной с самым большим спросом на нефть в ближайшие годы. Согласно ожиданиям аналитиков, азиатское государство способно обеспечить более трети мирового увеличения спроса на сырье до 2030 года.

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      Анатолий Акулов
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