В Киеве начала протекать еще одна станция метро

На киевской станции метро «Выдубичи» с потолка начала капать вода

В Киеве на станции метро «Выдубичи» начала капать вода с потолка. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что протечку еще одной станции метрополитен объяснил аварией водопровода около нее. На опубликованных изданием кадрах видны мокрые полы и капли воды, падающие с потолка.

В декабре 2023 года движение на шести станциях синей ветки столичного метрополитена закрыли из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В администрации Киева отмечали, что перегон между станциями нуждался в срочном ремонте.

В январе экс-советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что затопленную часть синей Оболонско-Теремковской ветки киевского метро могут открыть через несколько лет, а не через полгода, как обещали украинские власти.