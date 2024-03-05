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12:55, 5 марта 2024Бывший СССР

В Киеве начала протекать еще одна станция метро

На киевской станции метро «Выдубичи» с потолка начала капать вода

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве на станции метро «Выдубичи» начала капать вода с потолка. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что протечку еще одной станции метрополитен объяснил аварией водопровода около нее. На опубликованных изданием кадрах видны мокрые полы и капли воды, падающие с потолка.

В декабре 2023 года движение на шести станциях синей ветки столичного метрополитена закрыли из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В администрации Киева отмечали, что перегон между станциями нуждался в срочном ремонте.

В январе экс-советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов заявил, что затопленную часть синей Оболонско-Теремковской ветки киевского метро могут открыть через несколько лет, а не через полгода, как обещали украинские власти.

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      Кристина Есикова
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