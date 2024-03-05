В МИД России заявили о массированных кибератаках со стороны Запада

Посол МИД РФ Аскальдович заявил о массированных кибератаках со стороны Запада

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Геннадий Аскальдович заявил о кибератаках со стороны западных стран в преддверии выборов президента РФ. Его слова приводит ТАСС.

«Со стороны коллективного Запада и хакеров из разных стран проводятся и готовятся массированные кибератаки», — заявил он на совещании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

При этом Аскальдович подчеркнул, что российская система устойчиво выдерживает нежелательное воздействие из-за рубежа.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что хакеры помешали работе некоторых интернет-провайдеров региона. Он пообещал устранить проблемы в ближайшее время.

В сентябре 2023 года стало известно о беспрецедентной кибератаке на Крым. Сообщалось, что на полуострове фиксировались перебои интернета.