В НАТО дали оценку факту утечки секретной беседы немецких офицеров

Bloomberg: в НАТО назвали утечки из ФРГ непрофессионализмом немецких офицеров

Один из военных чиновников НАТО на условиях анонимности назвал утечку секретной беседы немецких офицеров из ВВС бундесвера проявлением непрофессионализма. Об этом говорится в материале Bloomberg.

«Один из чиновников назвал вялые меры по обеспечению безопасности непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников», — сообщает агентство.

Отмечается, что теперь союзники ФРГ по НАТО намерены проконтролировать проведение дополнительных мер по усилению информационной безопасности на руководящих должностях бундесвера.

Ранее главред канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных офицеров из ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. В свою очередь, глава минфина Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке. По его словам, утечка показала уязвимость Берлина перед российскими спецслужбами.