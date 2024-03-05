В профильном комитете Госдумы поддержали запрет на выплату авторских иноагентам

В профильном комитете ГД поддержали идею запрета на выплату авторских иноагентам

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов поддержал идею запрета на выплаты вознаграждения по авторским правам иностранным агентам, дискредитирующим Вооруженные силы (ВС) России. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает ТАСС.

Ранее в этот же день председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам артистам, музыкантам и писателям, признанным иноагентами и занимающимся дискредитацией ВС РФ.

Комментируя инициативу Володина, депутат Шолохов отметил, что в таком контексте это справедливо. «Страна кормит людей, которые приносят ей вред», — добавил зампред профильного комитета.

28 февраля Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламы таких ресурсов. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным, авторами инициативы выступили 395 парламентариев.