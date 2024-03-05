В регионе России работу чиновников будет делать нейросеть

В ХМАО нейросеть займется законотворчеством вместо чиновников

В Ханты-Мансийском автономном округе писать законы вместо чиновников будет нейросеть. Об этом замглавы ХМАО Павел Ципорин рассказал журналистам издания «Вестник Сургутского района».

По словам Ципорина, нейросеть, аналогичную ChatGPT, можно научить писать нормативно-правовые акты. «Сейчас идет ее [нейросети] обучение», — пояснил вице-губернатор, отметив, что работы ведет НИИ информационных технологий.

Вопрос о том, можно ли доверять нейросети законотворческую деятельность, Ципорин назвал спорным. Конечное редактирование документов сохранят за человеком, подчеркнул он. «Нейросетевые модели — тема новая, надо смотреть, что из этого получится», — заключил замглавы ХМАО.

Ранее интерес к нейросетям в аспекте государственного управления проявила глава ХМАО Наталья Комарова. Она допустила, что в будущем нейросети смогут заменить «живых» губернаторов. При этом высшее руководство страной должен по-прежнему осуществлять человек, отметила глава ХМАО. «Есть президент, и хватит. А остальные другим делом занимаются», — сказала Комарова.

