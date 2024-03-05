В России украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями

Под Белгородом беспилотник-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал грузовик с мирными жителями. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

ЧП произошло в селе Новая Таволжанка на границе с Украиной.

В результате взрыва никто не пострадал, подчеркнул губернатор. Грузовик, в котором находились люди, посекло осколками. Иных подробностей случившегося глава региона не привел.

Утром 5 марта Гладков сообщил о взрыве и последовавшем за ним пожаре на одном из инфраструктурных объектов. Telegram-канал «112» уточнил, что речь идет о пожаре на Губкинской нефтебазе в селе Долгое.