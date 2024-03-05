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19:34, 5 марта 2024Мир

В США выразили сожаление из-за отсутствия сотрудничества с Россией по климату

Спецпосланник США Керри: отсутствие сотрудничества с Россией — потеря для мира
Джон Керри

Джон Керри. Фото: Thomas Peter / Reuters

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри выразил сожаление из-за отсутствия сотрудничества с Россией по климатической повестке, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, мы не участвуем в обсуждениях [климата] с Россией. Я говорю "к сожалению", потому что это потеря для мира», — заявил спецпосланник в ответ на вопрос о состоянии климатического диалога между странами в современных реалиях.

Джон Керри подчеркнул, что ряд других государств придерживаются более жесткого подхода и сами отказываются от контактов с Россией в этой сфере.

При этом он добавил, что иностранные коллеги «настолько злы, что не хотят взаимодействовать» со специальным представителем президента России по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Ранее президент США Джо Байден назвал неандертальцами людей, отрицающих существование климатического кризиса.

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      Елизавета Мытарева
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