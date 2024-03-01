Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:23, 1 марта 2024Среда обитания

Байден назвал отрицающих глобальную проблему людей неандертальцами

Джо Байден назвал отрицающих климатический кризис людей неандертальцами
СюжетЛесные пожары:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tom Brenner / Reuters

Американский президент Джо Байден назвал неандертальцами тех, кто продолжает отрицать существование климатического кризиса. Такими словами лидер Соединенных Штатов предварил свою речь во время визита техасского города Браунсвилл, передает телеканал Fox.

Как саркастично выразился Байден, ему нравится то, как некоторые его «друзья-неандертальцы» не желают признавать очевидное. «Мне нравится думать о том, что изменения климата не существует. Мне нравятся некоторые из моих друзей-неандертальцев, которые все еще верят, что климат не меняется», — сказал глава Белого дома. Прежде такого звания Байден удостаивал представителей Республиканской партии в нижней палате Конгресса. Тогда он занимал должность вице-президента страны.

Материалы по теме:
Лесные пожары в России начались раньше обычного. Как с ними стали бороться?
Лесные пожары в России начались раньше обычного.Как с ними стали бороться?
23 августа 2023
Войны, катастрофы и зловещие предзнаменования. Каким был 2023 год — на снимках главных фотографов мира
Войны, катастрофы и зловещие предзнаменования.Каким был 2023 год — на снимках главных фотографов мира
16 декабря 2023

В ходе выступления в Браунсвилле Байден отметил, что продолжит борьбу с изменениями климата и укрепит достигнутые результаты. Визит президента проходит на фоне масштабных лесных пожаров, захвативших Техас. «Я пролетел над сотнями тысяч акров земли — вся она сожжена дотла. На территории, превышающей площадь всего Мэриленда, растительности не осталось вовсе», — рассказал Байден. В свете предвыборной гонки американский лидер призвал забыть о партийных разногласиях и объединиться в борьбе со стихией. Байден пообещал оказать помощь пострадавшим от бушующих в штате пожаров.

Серия природных пожаров ранее охватила штат Техас. Крупнейший из них, под названием Smokehouse Creek, менее чем за неделю выжег 343 тысячи гектаров земли и перекинулся на соседнюю Оклахому. Пожар уже признали вторым по величине за всю историю Техаса. В 60 округах штата введено чрезвычайное положение.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Улицкую признали иноагентом

      Исчезла жена будущего короля Британии. Двухмесячное молчание Кейт Миддлтон объясняют комой, разводом и побоями

      «Газпром» продаст активы в Северном море

      Названы отравляющие мужское здоровье и ухудшающие потенцию продукты

      В полиции рассказали об опасной погоне американских папарацци за принцем Гарри

      «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

      Россиянин избил дразнившего его подростка и попал в колонию

      Названа неочевидная польза реновации в Москве

      Попытку украинских водителей заблокировать дорогу на границе с Польшей пресекли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше