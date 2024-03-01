Байден назвал отрицающих глобальную проблему людей неандертальцами

Джо Байден назвал отрицающих климатический кризис людей неандертальцами

Американский президент Джо Байден назвал неандертальцами тех, кто продолжает отрицать существование климатического кризиса. Такими словами лидер Соединенных Штатов предварил свою речь во время визита техасского города Браунсвилл, передает телеканал Fox.

Как саркастично выразился Байден, ему нравится то, как некоторые его «друзья-неандертальцы» не желают признавать очевидное. «Мне нравится думать о том, что изменения климата не существует. Мне нравятся некоторые из моих друзей-неандертальцев, которые все еще верят, что климат не меняется», — сказал глава Белого дома. Прежде такого звания Байден удостаивал представителей Республиканской партии в нижней палате Конгресса. Тогда он занимал должность вице-президента страны.

В ходе выступления в Браунсвилле Байден отметил, что продолжит борьбу с изменениями климата и укрепит достигнутые результаты. Визит президента проходит на фоне масштабных лесных пожаров, захвативших Техас. «Я пролетел над сотнями тысяч акров земли — вся она сожжена дотла. На территории, превышающей площадь всего Мэриленда, растительности не осталось вовсе», — рассказал Байден. В свете предвыборной гонки американский лидер призвал забыть о партийных разногласиях и объединиться в борьбе со стихией. Байден пообещал оказать помощь пострадавшим от бушующих в штате пожаров.

Серия природных пожаров ранее охватила штат Техас. Крупнейший из них, под названием Smokehouse Creek, менее чем за неделю выжег 343 тысячи гектаров земли и перекинулся на соседнюю Оклахому. Пожар уже признали вторым по величине за всю историю Техаса. В 60 округах штата введено чрезвычайное положение.