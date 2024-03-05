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16:25, 5 марта 2024Бывший СССР

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о запрете УПЦ

Верховная Рада приняла в первом чтении закон о запрете связанных с РФ церквей

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о запрете связанных с Россией религиозных организаций, включая каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко сообщил о принятии в первом чтении закона, позволяющего запретить деятельность УПЦ. Он рассказал, что инициативу одобрили 267 парламентариев. Отмечается, что УПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество.

«Далее будут прилагаться правки и разбирательство во втором чтении, но точно не сегодня», — заявил депутат. Он также добавил, что комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект в целом.

Ранее депутат Рады Артем Дмитрук сравнил гонения на православие на Украине с беспределом 1990-х годов. Он прокомментировал избиение прихожанина при захвате храма в Черновицкой области.

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      Юрий Леонов
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