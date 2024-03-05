Внешний вид Виктории Бэкхем с костылем в спортзале раскритиковали в сети

Внешний вид дизайнера и бывшей участницы поп-группы Spice Girls Виктории Бекхэм с одной деталью в спортзале раскритиковали в сети. На соответствующий снимок в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенном кадре 49-летняя знаменитость предстала в черном фитнес-костюме, состоящем из топа и легинсов. При этом звезда надела на одну ногу кроссовок, а на другой располагалась медицинская шина. Кроме того, дизайнер опиралась на костыль и признавалась, что не может перестать посещать тренажерный зал.

Фанаты оценили внешний вид Бекхэм в комментариях под материалом. «Она будет в ужасе от возможности набрать хотя бы 28 граммов. На ужин она, наверное, ест половину кубика льда», «Уж больно худая и хрупкая», «Ей придется сжечь лист салата, который она съела на ужин», «Она боится прибавить 500 граммов, хотя они ей нужны», «Думаю, она ищет внимание», — возмутились они.

В феврале невестка Виктории Бекхэм американская актриса Никола Пельтц повторила ее старый образ и смутила пользователей сети. Супруга Бруклина Бекхэма вышла в свет вместе с возлюбленным в приталенной кожаной мотокуртке черно-белого цвета с голубой полосой итальянского модного дома Dolce & Gabbana.