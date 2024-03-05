Воздушную тревогу в российском регионе отменили

Воздушную тревогу в Воронежской области отменили

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отмене воздушной тревоги. Об этом он сообщил во вторник, 5 марта, в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал глава региона.

Ранее 5 марта он сообщал, что со стороны Украины к Воронежу приближаются беспилотники. В городе объявили авиационную опасность. Гусев добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможной атаки.

При этом в МЧС уточнили, что к городу направлялись три беспилотника. По данным ведомства, летательные аппараты летели со стороны Острогожского района Воронежской области. В МЧС посоветовали местным жителям взять сотовый телефон и необходимые документы и укрыться в комнате без окон, а тем, кто оказался на улице, — в подземных переходах, подъездах домов или одноэтажных зданиях.