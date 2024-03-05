Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:03, 5 марта 2024Наука и техника

ВСУ бросили броневик-кабриолет в районе Авдеевки

ВСУ бросили британский бронеавтомобиль Coyote TSV в районе Авдеевки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andrew Linnett / MOD / Wikimedia

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в районе Авдеевки британский бронеавтомобиль Coyote Tactical Support Vehicle (TSV). Фотографию броневика-кабриолета опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

На снимке виден трехосный автомобиль без экипажа на пересеченной местности. Судя по грязи и отсутствию видимых повреждений, застрявшую машину бросили.

Coyote TSV — это увеличенная версия бронированной разведывательно-дозорной машины Jackal 2. Машина массой 10,5 тонны способна нести до 3,9 тонны полезной нагрузки. Coyote TSV предназначен для перевозки людей и оборудования. Бронеавтомобиль несет пулеметы и дымовые гранатометы.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

В феврале гендиректор компании «Ремдизель», которая выпускает машины класса MRAP, Александр Захаров сообщил, что машины предприятия получили дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.

В том же месяце стало известно, что компании Babcock и Supacat запустили производство «высокомобильных транспортеров» Jackal 3 для британской армии. Новые машины отличаются от прошлой версии улучшенной защитой экипажа и повышенной грузоподъемностью.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны предупредили о возможном нападении на Россию. Какие операции готовят против страны?

      Минобороны заявило об уничтожении отряда ВСУ комплексом «Фагот»

      В России Зеленского осудили за отказ от участия в боевых действиях

      В России кондуктор вечером высадил потерявшую деньги на проезд девочку

      Россияне бросились покупать автомобили

      Крымский мост открыли для автомобилей спустя восемь часов

      Невеста показала на камеру второй свадебный наряд и восхитила зрителей

      В Москве пенсионерка увлеклась компьютером и проигнорировала огнестрел сына

      В России задумали запустить новый вид льготной ипотеки

      Блогер описал зимние дороги в Швеции фразой «нет такой грязищи, как в России»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше