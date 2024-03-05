ВСУ бросили броневик-кабриолет в районе Авдеевки

ВСУ бросили британский бронеавтомобиль Coyote TSV в районе Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в районе Авдеевки британский бронеавтомобиль Coyote Tactical Support Vehicle (TSV). Фотографию броневика-кабриолета опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».

На снимке виден трехосный автомобиль без экипажа на пересеченной местности. Судя по грязи и отсутствию видимых повреждений, застрявшую машину бросили.

Coyote TSV — это увеличенная версия бронированной разведывательно-дозорной машины Jackal 2. Машина массой 10,5 тонны способна нести до 3,9 тонны полезной нагрузки. Coyote TSV предназначен для перевозки людей и оборудования. Бронеавтомобиль несет пулеметы и дымовые гранатометы.

В феврале гендиректор компании «Ремдизель», которая выпускает машины класса MRAP, Александр Захаров сообщил, что машины предприятия получили дополнительную защиту от огня ручных противотанковых гранатометов и FPV-дронов.

В том же месяце стало известно, что компании Babcock и Supacat запустили производство «высокомобильных транспортеров» Jackal 3 для британской армии. Новые машины отличаются от прошлой версии улучшенной защитой экипажа и повышенной грузоподъемностью.