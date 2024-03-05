Захарова предложила помочь замгоссека США устроиться в монастырь после отставки
Если после отставки заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд захочет уйти в монастырь, замолвим за нее словечко. Помочь замгоссека устроиться в православный монастырь предложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат прокомментировала решение Нуланд уйти в отставку. Свой пост она сопроводила фотографией чиновницы со свечой, сделанной в православном храме Рождества Христова в Одессе в 2014 году.
«Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова заявила, что Нуланд решила уйти в отставку из-за провала антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена. По ее словам, русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно.