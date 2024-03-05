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18:14, 5 марта 2024Мир

Захарова предложила помочь замгоссека США устроиться в монастырь после отставки

Захарова: если Нуланд уйдет в монастырь после отставки, я замолвлю словечко

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Если после отставки заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд захочет уйти в монастырь, замолвим за нее словечко. Помочь замгоссека устроиться в православный монастырь предложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала решение Нуланд уйти в отставку. Свой пост она сопроводила фотографией чиновницы со свечой, сделанной в православном храме Рождества Христова в Одессе в 2014 году.

«Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что Нуланд решила уйти в отставку из-за провала антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена. По ее словам, русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно.

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      Виктория Кондратьева
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