Жена Обамы ответила на слухи о выдвижении в президенты

Офис Мишель Обамы: у бывшей первой леди нет планов выдвигаться в президенты США

У бывшей первой леди США Мишель Обамы нет планов выдвигаться в президенты Соединенных Штатов. Об этом офис жены экс-президента Барака Обамы сообщил телеканалу NBC News.

«Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, что она не будет баллотироваться в президенты. Госпожа Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис», — заявили в офисе Мишель Обамы в ответ на слухи о выдвижении ее кандидатуры.

Бывший президент США Барак Обама также поддержал избирательную кампанию президента США Джо Байдена.

Предположительно, именно низкие рейтинги действующего главы государства вызвали слухи об участии Мишель Обамы в президентских выборах от Демократической партии. Имя жены экс-президента США вошло в топ самых обсуждаемых тем в соцсети Х на фоне новостей о проблемах с памятью у Байдена.

В начале февраля специальный прокурор Роберт Хер представил отчет, в котором назвал проблемы с памятью у президента США главной причиной ненадлежащего хранения им секретных документов. Вскоре американский политик Вивек Рамасвами заявил, что Мишель Обама может стать кандидатом на должность президента от Демократической партии.