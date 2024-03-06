Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:15, 6 марта 2024Наука и техника

Windows 11 прекратит поддерживать Android-приложения

Microsoft прекратит поддержку Android-приложений в Windows 11

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки приложений для Android в Windows 11. Об этом представители компании сообщили на своем сайте.

Подсистема Windows Subsystem for Android (WSA) позволяет запускать из-под операционной системы Microsoft Android-приложения. В компании отметили, что больше не будут развивать это направление. Окончательная поддержка подсистемы прекратится 5 марта 2025 года.

«Amazon Appstore для Windows, а также все приложения и игры, зависящие от WSA, больше не будут поддерживаться», — говорится в анонсе. Представители компании заявили, что техническая поддержка клиентов будет работать еще год.

Также с момента анонса пользователи Windows 11 не смогут скачивать мобильные приложения из Microsoft Store. Программы, которые клиенты скачали ранее, будут работать и дальше. При этом неизвестно, останутся ли приложения в операционной системе после 5 марта или будут удалены.

Функция запуска Android-приложений была анонсирована на презентации Windows 11 в июне 2021 года.

В конце февраля предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По его словам, он не смог активировать систему без создания учетной записи Microsoft.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Кортеж Зеленского мог попасть под удар в Одессе. Он приезжал туда на встречу с премьером Греции. Что об этом известно?

      Украинский шпион получил в России десять лет колонии

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Глава МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным

      В Швеции назвали новую дату вступления в НАТО

      Россиянин удушил жену во время конфликта и был приговорен к семи годам колонии

      Придавленного воротами российского ребенка спасли на популярном курорте Азии

      Россиянка заметила одну пометку работодателя в трудовой книжке и подала в суд

      В российском городе вандалы исправили Сталину фамилию

      Зеленский появился на публике после взрыва в Одессе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше