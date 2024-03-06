Windows 11 прекратит поддерживать Android-приложения

Microsoft прекратит поддержку Android-приложений в Windows 11

Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки приложений для Android в Windows 11. Об этом представители компании сообщили на своем сайте.

Подсистема Windows Subsystem for Android (WSA) позволяет запускать из-под операционной системы Microsoft Android-приложения. В компании отметили, что больше не будут развивать это направление. Окончательная поддержка подсистемы прекратится 5 марта 2025 года.

«Amazon Appstore для Windows, а также все приложения и игры, зависящие от WSA, больше не будут поддерживаться», — говорится в анонсе. Представители компании заявили, что техническая поддержка клиентов будет работать еще год.

Также с момента анонса пользователи Windows 11 не смогут скачивать мобильные приложения из Microsoft Store. Программы, которые клиенты скачали ранее, будут работать и дальше. При этом неизвестно, останутся ли приложения в операционной системе после 5 марта или будут удалены.

Функция запуска Android-приложений была анонсирована на презентации Windows 11 в июне 2021 года.

В конце февраля предприниматель Илон Маск раскритиковал компьютеры на Windows из-за сложной процедуры настройки. По его словам, он не смог активировать систему без создания учетной записи Microsoft.