Бывший футболист сборной Португалии оценил роль Миранчука в «Аталанте»

Марку Канейра назвал Алексея Миранчука одним из ведущих игроков «Аталанты»

Бывший футболист сборной Португалии Марку Канейра оценил роль российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, россиянин является одним из сильнейших игроков итальянского клуба. «Он создаст некоторые проблемы "Спортингу"», — отметил Канейра.

«Аталанта» сыграет со «Спортингом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в среду, 6 марта, в Лиссабоне. Ответная игра состоится 14 марта в Бергамо.

В текущем сезоне Миранчук провел за «Аталанту» 24 матча во всех турнирах. 28-летний хавбек отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.