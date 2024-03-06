Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 6 марта 2024Силовые структуры

Европа отказалась выдать России 114 обвиняемых в преступлениях

ГП РФ: страны ЕС отказали по политическим мотивам выдать 38 обвиняемых

Фото: Charles Platiau / Reuters

За 2023 год иностранные государства по политическим мотивам отказали в исполнении 38 запросов Генпрокуратуры России (ГП РФ) о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, после начала специальной военной операции правоохранители западных стран, в первую очередь Евросоюза, отказались сотрудничать с Россией в угоду международной преступности. Так, за 2023 год эти страны отказали в исполнении 66 запросов о правовой помощи. При этом в 34 случаях — по политическим мотивам: Швейцария отказала 26 раз, Латвия — четыре, США — два, Болгария и Лихтенштейн — по одному.

Кроме того, иностранные государства отказали в удовлетворении 114 российских запросов об экстрадиции лиц для уголовного преследования и исполнения приговора. Из них 38 по политическим мотивам. Среди тех, кого Россия просила выдать — обвиняемые в расправах, причинении тяжкого вреда здоровью, участники террористических организаций и сбытчики наркотиков. Например, Албания, Болгария, Германия, Италия, Румыния и Словения объяснили свой отказ «возможностью подвергнуть выданное лицо бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории Российской Федерации».

В Генпрокуратуре пояснили, что такие решения противоречат обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года и позволяют преступникам избежать уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что российская Генпрокуратура обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Бывший ветеран «Галичины» обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Следователи полагают, что он причастен к расправе более чем над 500 советскими гражданами, которых фашисты расстреливали и заживо сжигали в жилых домах и костеле в населенном пункте Гута Пеняцкая.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше