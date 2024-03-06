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14:57, 6 марта 2024Спорт

Костомаров рассказал об оценке врача его шансов выжить

Костомаров рассказал, что врачи оценивали его шансы выжить в 2-3 процента

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, госпитализированный после вызванных пневмонией осложнений, рассказал о том, какие прогнозы давали врачи. Его слова приводит «Матч ТВ».

Экс-спортсмен рассказал, что у оперировавшего его хирурга он был первым пациентом, выжившим в подобной ситуации. Специалист также отмечал, что шанс на благоприятный исход в таких случаях составляют 2-3 процента.

«Я рад, что остался жив. Но я был абсолютно не рад, когда только увидел, что со мной произошло и что осталось. Да, мне непросто сейчас, но постепенно я все преодолеваю», — заявил Костомаров.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Алексей Гусев
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