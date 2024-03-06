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19:48, 6 марта 2024Путешествия

Летевший в Египет российский самолет вернули в аэропорт и задержали на 20 часов

Прокуратура проверит задержку рейса в Египет на 20 часов в Нижнем Новгороде

Фото: Vytautas Kielaitis / Shutterstock / Fotodom

Пассажирский самолет с россиянами на борту, летевший из Нижнего Новгорода в Шарм-эш-Шейх, вернули в аэропорт, после чего задержали на 20 часов. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Airbus A321 египетской авиакомпании Almasria около 9:00 5 марта. По данным источника, лайнер отлетел на 120 километров от аэропорта и сообщил о возврате по технической причине. «Экипаж аварийную ситуацию не декларировал, тревога на аэродроме не объявлялась», — сказано в публикации.

Посадка прошла благополучно, однако после этого вылет задержали на 20 часов. На борту самолета было 189 пассажиров. По данным Нижегородской прокуратуры, отправление состоялось только в 5:00 6 марта. Ведомство проверит обстоятельства задержки и соблюдение прав пассажиров.

Ранее два пассажирских самолета авиакомпании Qantas Airways Limited столкнулись в аэропорту Перта в Австралии. Один лайнер зацепил крыло другого воздушного судна с пассажирами на борту.

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      Мария Борисова
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