«Локомотив» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

«Локомотив» победил ЦСКА и повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3-1

Московский ЦСКА ярославский «Локомотив» в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Максим Шалунов и Денис Алексеев. Единственный гол у армейцев забил форвард Владислав Каменев.

Таким образом, «Локомотив» повел в серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:1 и оказался в шаге от выхода в следующий раунд. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Ярославле 8 марта.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.