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06:03, 6 марта 2024Наука и техника

В России разработали улучшающие психическое здоровье молочные напитки

В РОСБИОТЕХе разработали улучшающие психическое здоровье молочные напитки

Фото: Debby Hudson / Unsplash

Ученые Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХа) разработали линейку инновационных молочных напитков, способных оказывать положительный эффект на психологическое состояние и психическое здоровье человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в учреждении.

Сразу три инновационных молочных продукта, обогащенных комплексом витаминов, минералов, микро- и макроэлементов, разработал сотрудник кафедры Индустрии питания гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Артем Щетинин. Речь идет о функциональных напитках на основе молока с использованием продуктов пчеловодства и растительных компонентов. В рецептурных композициях, в частности, были использованы молоко питьевое пастеризованное жирностью 2,5 процента, мороженое-пломбир, натуральный пчелиный мед, нативный трутневый гомогенат, нативное маточное молочко, цветочная пыльца пчелиная, ягоды голубики, мякоть вишни и свежая мякоть манго.

По словам Щетинина, в состав напитков входят только натуральные ингредиенты, а технология приготовления исключает тепловую обработку, что обеспечивает минимальные потери пищевой и биологической ценности при их производстве. Отличительной чертой также является отсутствие использования консервантов, красителей и стабилизаторов.

Продукты пчеловодства обладают не только прекрасными вкусовыми характеристиками, но и высокой пищевой и биологической ценностью, а по наличию полезных свойств и возможностям применения не имеют себе равных среди других природных продуктов. При этом пчелопродукты оказывают положительный эффект на психологическое состояние и психическое здоровье человека

Артем Щетининразработчик продукта

Функциональные молочные напитки содержат необходимые организму человека пищевые волокна, витамины (А, В1, В2, В4, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, Н, К, РР), макроэлементы (калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, хлор), микроэлементы (алюминий, железо, йод, кобальт, марганец, медь, молибден, олово, селен, стронций, фтор, хром, цинк), все незаменимые аминокислоты (триптофан, фенилаланин, метионин, лизин, валин, треонин, изолейцин, лейцин, гистидин, аргинин, омега-3, омега-6 жирные кислоты).

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В данный момент на созданные напитки получено два патента на изобретение, а также направлена заявка в Федеральный институт промышленной собственности на изобретение. Кроме того, разработанные рецептурные композиции будет предложено включить в меню ресторанов, кафе при фитнес-центрах, спортзалов, санаториев и кофеен.

Ранее отметившая свой 104-й день рождения жительница Великобритании объяснила долголетие пристрастием к двум продуктам: молоку и шоколаду.

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      Екатерина Смирная
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