Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:51, 6 марта 2024Среда обитания

Названа стоимость старых вещей на даче

Эксперт Гулимова: старые вещи на даче могут стоить от 6 до 7,3 тысячи рублей

Фото: Unsplash

За старые дачные вещи можно получить от 6 до 7,3 тысячи рублей, сумма зависит от региона, сообщает издание aif.ru со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерии Гулимовой.

Заказать машину и вывезти металлолом в пункт приема обойдется примерно в 5000 рублей, полагает Гулимова. Для утилизации хлама на дачном участке эксперт рекомендует вызвать профессиональных сборщиков, которые сами заберут металлолом и даже заплатят хозяину.

По мнению главы Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиты Чаплина, наибольшее количество денег дачник может выручить, если у него найдется винтажная мебель. Например, старинный диван стоит 20 тысяч рублей за штуку.

Материалы по теме:
Биткоин из мусора. Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
Биткоин из мусора.Человечество научилось добывать миллиарды на свалках. Почему эта технология может спасти планету?
5 января 2024
В России начали массово выращивать мискантус. Почему ученые говорят о его опасности и вспоминают борщевик?
В России начали массово выращивать мискантус. Почему ученые говорят о его опасности и вспоминают борщевик?
8 ноября 2023
Когда сажать помидоры для рассады? Лунный календарь на 2024 год
Когда сажать помидоры для рассады?Лунный календарь на 2024 год
4 марта 2024

«Квадратный метр сетки-рабицы может стоить от 100 до 300 рублей в зависимости от ее состояния. Обрезки труб — от 30 до 100 рублей за килограмм», — рассказал он.

Депутат предупредил, что для сдачи вторсырья есть еще одна мотивация: опасность получить штраф. За захламление земли, не предназначенной для использования в качестве мусорного полигона, собственника могут наказать на сумму до 3000 рублей.

Ранее дачникам посоветовали прогнать мышей с участка с помощью полыни, а также других трав.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      12-летняя россиянка обвинила отчима в домогательствах и оказалась на учете в ПДН

      Стало известно о судьбе Филиппа Киркорова на российском ТВ

      Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

      Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

      Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

      Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

      Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

      Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

      Украина собралась провести контрнаступление в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше