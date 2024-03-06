Названа стоимость старых вещей на даче

Эксперт Гулимова: старые вещи на даче могут стоить от 6 до 7,3 тысячи рублей

За старые дачные вещи можно получить от 6 до 7,3 тысячи рублей, сумма зависит от региона, сообщает издание aif.ru со ссылкой на слова исполнительного директора Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерии Гулимовой.

Заказать машину и вывезти металлолом в пункт приема обойдется примерно в 5000 рублей, полагает Гулимова. Для утилизации хлама на дачном участке эксперт рекомендует вызвать профессиональных сборщиков, которые сами заберут металлолом и даже заплатят хозяину.

По мнению главы Союза дачников Подмосковья, депутата Госдумы Никиты Чаплина, наибольшее количество денег дачник может выручить, если у него найдется винтажная мебель. Например, старинный диван стоит 20 тысяч рублей за штуку.

«Квадратный метр сетки-рабицы может стоить от 100 до 300 рублей в зависимости от ее состояния. Обрезки труб — от 30 до 100 рублей за килограмм», — рассказал он.

Депутат предупредил, что для сдачи вторсырья есть еще одна мотивация: опасность получить штраф. За захламление земли, не предназначенной для использования в качестве мусорного полигона, собственника могут наказать на сумму до 3000 рублей.

Ранее дачникам посоветовали прогнать мышей с участка с помощью полыни, а также других трав.