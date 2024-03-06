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18:25, 6 марта 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для избавления от пивного живота

Фото: Frank Hoemann / Globallookpress.com

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина назвала лучшие упражнения для избавления от пивного живота. Ее слова приводит NEWS.ru.

Тренер посоветовала многосоставные упражнения, во время выполнения которых включается сразу несколько групп мышц. Она пояснила, что речь идет о приседаниях, становой тяге, выпадах, жиме лежа, отжиманиях и планке.

Тренер добавила, что чаще всего мужчины с пивным животом не занимаются спортом, поэтому нагрузка должна быть постепенной. Волынкина рекомендовала начинать с 10-15 повторений на каждое упражнение и далее постепенно увеличивать их количество.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Анастасия Борисова
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