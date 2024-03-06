Названы три доступных варианта завтрака для профилактики рака кишечника

Диетолог Берди: овсяная каша на завтрак помогает предотвратить рак кишечника

Врач-диетолог, специализирующаяся на лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, Мереди Берди назвала три доступных варианта завтрака для профилактики развития рака кишечника. Ее советы приводит издание Business Insider.

По словам Берди, предотвратить рак кишечника можно, если регулярно употреблять на завтрак овсяную кашу на молоке с добавлением фруктов. Она объяснила, что овсянка обеспечивает положительный эффект благодаря большому количеству клетчатки в составе, которой питаются «хорошие» бактерии в кишечнике. Также эта каша защищает слизистые оболочки толстой кишки.

Вторым вариантом полезного для кишечника завтрака она назвала смесь несладкого йогурта с ягодами, орехами и семенами. По словам Берди, это простое блюдо богато кальцием, белками и пробиотиками, помогающими поддерживать нормальное пищеварение.

Наконец, диетолог посоветовала есть на завтрак яичницу с овощами и сыром халлуми. Для этого блюда, по ее словам, надо обжарить помидоры, грибы и шпинат, а на другой сковороде — сыр. Далее необходимо смешать ингредиенты, разбить в получившуюся смесь яйца и продолжать обжаривать, пока белки не загустеют, объяснила врач. Она отметила, что подавать готовое блюдо лучше всего с ломтиком авокадо.

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