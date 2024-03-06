Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:56, 6 марта 2024Культура

Орбакайте исполнила песню Пугачевой в столичном баре

Орбакайте спела песню Пугачевой «Позови меня с собой» в баре Petter

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте исполнила песню своей матери, артистки Аллы Пугачевой на выступлении в столичном баре Petter. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Концерт певицы начался с задержкой около 40 минут и длился примерно час. Выступление посетили около 70 человек. В конце Орбакайте спела хит Пугачевой «Позови меня с собой» и поблагодарила пришедших зрителей. После этого артистка покинула заведение через черный ход.

По данным Shot, билеты на выступление Орбакайте раскупили не полностью. Средняя стоимость посещения концерта в Petter составила 15 тысяч рублей.

Ранее Орбакайте опровергла практически полную отмену своего тура по России. Певица также сообщила о нежелании уезжать из страны.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      Пожилая женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

      Хирург оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина словами «чудес не бывает»

      Главная соперница Трампа запланировала выйти из президентской гонки в США

      В Кремле назвали непростой ситуацию в Приднестровье

      Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

      В Кремле заявили о нелюбви к оскорблениям от США

      Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО

      Стало известно о присутствии дисквалифицированной Валиевой в списках сборной

      В Европе призвали вернуть физические кнопки в автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше