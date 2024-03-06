Путин: Соединенные Штаты по-своему «огромная и уникальная страна»

Президент России Владимир Путин назвал США сверхдержавой. Это является очевидным фактом, сказал он на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты по-своему «огромная и уникальная страна». Всего за 300 с лишним лет, подчеркнул Путин, страна превратилась в супердержаву благодаря таланту американского народа.

«Монополия США подавляющему большинству стран не нравится, в том числе их союзникам», — при этом подчеркнул глава РФ.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений и повторить историю СССР в 1980-х годах. Так он прокомментировал расходы на оборону на фоне конфронтации с Западом. Президент РФ подчеркнул важность рационального планирования расходов на оборону.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в России нет антиамериканизма, но стране не нравятся президенты США, оскорбляющие Владимира Путина.