Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:47, 6 марта 2024Россия

Путин назвал США сверхдержавой

Путин: Соединенные Штаты по-своему «огромная и уникальная страна»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал США сверхдержавой. Это является очевидным фактом, сказал он на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты по-своему «огромная и уникальная страна». Всего за 300 с лишним лет, подчеркнул Путин, страна превратилась в супердержаву благодаря таланту американского народа.

«Монополия США подавляющему большинству стран не нравится, в том числе их союзникам», — при этом подчеркнул глава РФ.

Ранее Владимир Путин рассказал, что Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений и повторить историю СССР в 1980-х годах. Так он прокомментировал расходы на оборону на фоне конфронтации с Западом. Президент РФ подчеркнул важность рационального планирования расходов на оборону.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в России нет антиамериканизма, но стране не нравятся президенты США, оскорбляющие Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Путин высказался о политике США

      Самая сексуальная в мире волейболистка показала фото в откровенном купальнике

      «Локомотив» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Путин назвал отличие России от других стран

      Путин назвал политику США ошибкой

      Путин назвал США сверхдержавой

      Путин прокомментировал поведение кандидатов в президенты США

      Мужчина сделал себе 217 прививок от коронавируса и остался здоров

      Песков рассказал о работе над озвученными Путиным на послании инициативами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше