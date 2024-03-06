Путин заявил о бессмысленности присоединения России к Западу
Путин: России стремилась присоединиться к Западу, но поняла, что нет смысла
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил о бессмысленности присоединения России к Западу. Его слова приводит ТАСС.
«До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке". Потом мы поняли, что это не имеет смысла», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран.
10 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы. Министерство иностранных дел обозначило позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.