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00:18, 7 марта 2024Мир

Путин заявил о бессмысленности присоединения России к Западу

Путин: России стремилась присоединиться к Западу, но поняла, что нет смысла
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил о бессмысленности присоединения России к Западу. Его слова приводит ТАСС.

«До сегодняшнего времени все стремились присоединиться к Западу, в том числе и Россия когда-то стремилась к "семерке" присоединяться, к "восьмерке". Потом мы поняли, что это не имеет смысла», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран.

10 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы. Министерство иностранных дел обозначило позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

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      Юлия Мискевич
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