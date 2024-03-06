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04:15, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Найденная в парке записка расстроила пользователей сети

Фото: Unsplash

Парень рассказал на Reddit, что собирал мусор в городском парке и нашел записку, оставленную бездомным. Содержание послания расстроило пользователей сети.

Молодой человек опубликовал фото записки. «Извини, если я повел себя грубо. Мне просто нравится смотреть, как ты катаешься на коньках. Я и не думал, что это может показаться тебе жутким или грубым поступком. Но теперь я понимаю, что был неправ. Мне нравится рисовать, и я хотел нарисовать, как ты катаешься на коньках», — говорится в послании.

Его автор также пообещал, что больше не будет наблюдать за человеком, который катался на коньках, и если увидит его, то сразу уйдет из парка. Кроме того, он заявил, что бездомный и зависим от наркотиков. «Меня зовут Николас и я не хотел ничего плохого», — заключил мужчина.

«Это очень печально», «Эта записка разбивает сердце», «Мне жаль его, эта ситуация явно его терзает», — высказались о послании пользователи Reddit. Они также предположили, что автор записки обращался к девушке. «Интересно, что заставило его ощутить такую вину? Что ему сказали (или же прокричали)?» — добавил один из комментаторов.

Ранее девушка рассказала на Reddit, что купила детскую игрушку в благотворительном магазине и обнаружила трогательное послание. Его содержание довело до слез комментаторов.

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      Маргарита Щигарева
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