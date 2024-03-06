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16:01, 6 марта 2024Культура

Стало известно о лишении Земфиры авторских отчислений из России

Mash: Земфира может недополучить многомиллионные авторские отчисления из России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Российская певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) может недополучить часть авторских отчислений из России. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В случае принятия Госдумой закона о запрете выплат иноагентам по авторским и смежным правам артистка может лишиться девяти миллионов рублей. Всего Земфира зарабатывает около 30 миллионов рублей в год, отметил источник.

Большой размер авторских отчислений певицы объясняется тем, что она самостоятельно пишет тексты и музыку, пояснил Mash. Помимо Земфиры, новый закон может отразиться на исполнителях Noize MC, Монеточке, Oxxxymiron и Моргенштерне (внесены Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее концерт Земфиры отменили в Дубае, ОАЭ. Артистка оказалась не единственной, чье выступление в указанном городе сорвалось.

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      Мария Рюрикова
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