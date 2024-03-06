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15:19, 6 марта 2024Экономика

В Госдуме оценили идею квот на российские вина в магазинах и ресторанах

Депутат Алтухов: поддерживаю идею квот на российские вина в магазинах

Фото: Diogo Brandao / Unsplash

В Госдуме поддержали идею установить квоты на наличие российского вина в ресторанах, кафе и магазинах. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, его цитирует РИА Новости.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила обязать магазины в стране с 1 сентября 2024 года иметь в ассортименте не менее 20 процентов российского вина, а кафе и рестораны — не менее половины отечественных напитков в винной карте.

«Поддерживаю позицию ассоциации в желании поддержать отечественных виноделов в части сбыта: закрепления определенной доли торговой полки и винных карт в предприятиях общественного питания», — оценил идею депутат.

Помимо установки квот на российские вина представители отрасли также предложили установить пошлины на вино из стран НАТО в 200 процентов. Однако такой шаг в Госдуме считают рискованным и опасным, так как он может ударить по кошелькам граждан.

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«Безусловно, мы должны наращивать долю отечественных вин, но повышая их качество и конкурентоспособность, тем самым выдавливая с рынка низкосортную зарубежную продукцию. Но высокие пошлины могут стимулировать взрывной рост цен, на которые неизбежно будут ориентироваться наши производители. То есть в конечном счете это может негативно отразиться на расходах граждан», — пояснил Алтухов.

По словам главного винодела ООО «Вина и воды Абхазии» Валерия Авидзба, в ближайшее время в России могут подорожать вина, поставляемые из Абхазии. Это произойдет из-за увеличения акциза на поставляемое в республику сырье. По словам представителя завода, выпускающего такие марки вина, как «Лыхны» и «Псоу», последний месяц предприятие не работает из-за 30-процентного роста акциза на виноматериал. Дистрибьюторы сказали, что, если повысить цены, напитки не выдержат конкуренции.

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      Вячеслав Агапов
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