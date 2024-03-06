В МИД России отреагировали на переименование Киевом улиц в честь фашистов

Захарова: Киеву не сойдет с рук переименование улиц в честь фашистов

Киеву не сойдет с рук переименование улиц в честь фашистов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в украинском Никополе было принято решение переименовать улицу Павлоградскую в честь нациста, командира одного из батальонов дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

Захарова напомнила, что Дяченко участвовал в казнях евреев, поляков, русских и украинцев. За это Адольф Гитлер лично наградил его Железным крестом.