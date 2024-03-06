В США разработали законопроект о запрете TikTok

Палата представителей США разработала законопроект о запрете соцсети TikTok

Палата представителей США разработала законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok. Об этом сообщает The Hill.

Авторами проекта «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками» выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе говорится, что TikTok контролируется «иностранными противниками» и представляет угрозу национальной безопасности США.

В случае принятия законопроекта владеющая TikTok корпорация ByteDance будет вынуждена продать TikTok, либо соцсеть запретят в США. Отмечается, что законопроект также позволит властям запрещать и другие платформы, контролируемые «иностранными противниками». К ним, как утверждает издание, относятся Китай, Россия, Северная Корея и Иран.

«Этот законопроект — прямой запрет TikTok, как бы его авторы ни пытались это замаскировать», — заявил представитель платформы Алекс Хаурек.

В мае прошлого года губернатор штата Монтана Грег Джанфорте первым в США полностью запретил социальную сеть TikTok. По новому закону на территории штата запрещено скачивать соответствующее мобильное приложение. Отмечалось, что Apple и Google должны закрыть доступ к скачиванию софта, иначе им будут грозить штрафы.

В декабре 2022 года в ЦРУ назвали TikTok угрозой национальной безопасности США. С таким мнением выступил директор управления Уильям Бернс.