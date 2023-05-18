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04:40, 18 мая 2023Интернет и СМИ

В американском штате впервые полностью запретили TikTok

Губернатор американского штата Монтана первым полностью запретил TikTok

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Губернатор штата Монтана Грег Джанфорте первым в США полностью запретил социальную сеть TikTok. Об этом он написал в своем Twitter.

«Для защиты личных данных жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok в Монтане», — сообщил Джанфорте.

По новому закону на территории штата запрещается скачивать мобильное приложение TikTok. Отмечается, что Apple и Google должны закрыть доступ к скачиванию софта, иначе им грозят штрафы. Запрет начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ранее Еврокомиссия запретила чиновникам использовать TikTok на работе. 24 февраля еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Совет ЕС ввел схожие меры в отношении сервиса.

Юлия Мискевич
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